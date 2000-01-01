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Резня в лондонской мечети: в полиции сделали заявление | Фото:20.02 20:46   MIGnews.com

Резня в лондонской мечети: в полиции сделали заявление

Ножевая атака на лондонскую мечеть, в результате которой пострадал имам, не является терактом.

Такое заявление сделали в британской полиции 20 февраля.

Лондонская служба скорой помощи сообщает, что пострадавший был доставлен в травмпункт после нападения.

"29-летний мужчина был арестован в мечети по подозрению в покушении на убийство. В настоящее время инцидент не рассматривается как теракт", – сказали в полиции.

Тем временем в заявлении администрации мечети отметили, что нападавшего задержали прихожане еще до приезда полиции.


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