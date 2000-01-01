20.02 20:46 MIGnews.com
Резня в лондонской мечети: в полиции сделали заявление
Ножевая атака на лондонскую мечеть
, в результате которой пострадал имам, не является терактом.
Такое заявление сделали в британской полиции 20 февраля.
Лондонская служба скорой помощи сообщает, что пострадавший был доставлен в травмпункт после нападения.
"29-летний мужчина был арестован в мечети по подозрению в покушении на убийство. В настоящее время инцидент не рассматривается как теракт", – сказали в полиции.
Тем временем в заявлении администрации мечети отметили, что нападавшего задержали прихожане еще до приезда полиции.
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