20.02 20:04 MIGnews.com

Резня в лондонской мечети: имама ударили ножом в шею

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В четверг, 20 февраля, неизвестный напал с ножом на людей в мечети Риджент-парк на севере Лондона.Он ворвался, когда проходила молитва, и нанес удар в шею имаму, передает ВВС."Сотрудники полиции и медики обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Ему была оказана помощь перед отправкой в больницу. На месте преступления был задержан один человек по подозрению в попытке убийства", – сообщили в Скотланд-Ярде.Уточняется, что пострадавший находится в стабильном состоянии. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.Британская полиция, в свою очередь, сообщает, что подозреваемый был арестован в мечети по подозрению в покушении на убийство.