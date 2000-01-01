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Резня в лондонской мечети: имама ударили ножом в шею | Фото:20.02 20:04   MIGnews.com

Резня в лондонской мечети: имама ударили ножом в шею

В четверг, 20 февраля, неизвестный напал с ножом на людей в мечети Риджент-парк на севере Лондона.

Он ворвался, когда проходила молитва, и нанес удар в шею имаму, передает ВВС.

"Сотрудники полиции и медики обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Ему была оказана помощь перед отправкой в больницу. На месте преступления был задержан один человек по подозрению в попытке убийства", – сообщили в Скотланд-Ярде.

Уточняется, что пострадавший находится в стабильном состоянии. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.


Британская полиция, в свою очередь, сообщает, что подозреваемый был арестован в мечети по подозрению в покушении на убийство.


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