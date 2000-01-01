20.02 22:37 MIGnews.com
Южная Корея: зафиксирована первая смерть от коронавируса
В четверг, 20 февраля, стало известно о первом летальном исходе из-за коронавируса в Южной Корее.
Об этом сообщает Yonhap
со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.
Более того, за один день было подтверждено 53 новых случая заражения, в результате чего общее число больных достигло 104.
Информация о практически всех новых случаях заражения поступила из города Дэгу, где человек, являвшийся носителем вируса, посещал церковь и больницу до того, как ему поставили диагноз.
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