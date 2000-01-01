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Южная Корея: зафиксирована первая смерть от коронавируса | Фото:20.02 22:37   MIGnews.com

Южная Корея: зафиксирована первая смерть от коронавируса

В четверг, 20 февраля, стало известно о первом летальном исходе из-за коронавируса в Южной Корее.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.

Более того, за один день было подтверждено 53 новых случая заражения, в результате чего общее число больных достигло 104.

Информация о практически всех новых случаях заражения поступила из города Дэгу, где человек, являвшийся носителем вируса, посещал церковь и больницу до того, как ему поставили диагноз.


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