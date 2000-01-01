21.02 03:05 MIGnews.com

Полиция Кении продолжает убивать людей

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За последние два месяца кенийская полиция застрелила по меньшей мере восемь человек в трущобах Найроби, нарушив законы о применении силы, пишет Reuters. Впервые об этом заявила организация Human Rights Watch.По словам нью-йоркской правозащитной группы, недавними жертвами полицейского насилия стали молодые люди из бедных районов, застреленные офицерами с близкого расстояния.Один из них был убит в прошлом месяце во время акции протеста в районе Казарани в Найроби по поводу плохих дорожных условий.Свидетель рассказал, что шел на работу и увидел как из полиции выбегают люди. Двое полицейских и один гражданский. Мужчина упал на колени и стал умолять полицию разрешить ему уйти, но полиция выстрелила ему в грудь.В отчете, опубликованном в прошлом году полицией, говорится, что силы находятся в процессе становления "более дружелюбными" и "ориентированными на людей".