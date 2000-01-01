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В Иране новые случаи заражения коронавирусом: 2 погибших | Фото:20.02 14:42   MIGnews.com

В Иране новые случаи заражения коронавирусом: 2 погибших

В Иране еще три человека были заражены коронавирусом, сообщает JP. Два человека скончались из-за болезни в иранском городе Кум.

По сообщению официального агентства IRNA, все школы и университеты, включая религиозные шиитские семинарии закрыты. В других новостях говорится, что Иран недавно эвакуировал 60 иранских студентов из Уханя, китайского города в эпицентре эпидемии.

Кум, расположенный примерно в 140 километрах к югу от столицы Тегерана, является популярным религиозным направлением и центром изучения и религиозных исследований для мусульман-шиитов внутри Ирана, а также Ирака, Пакистана, Афганистана и Азербайджана. Он также известен своими скотоводческими фермами.

Официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Кияноуш Джаханпур в своем Твиттере сообщил, что число подтвержденных случаев заражения вирусом в Иране составило пять, включая двух пожилых граждан Ирана, которые скончались вчера в Куме.

IRNA сообщает, что три зараженных граждан являются местными иранцами, а один из них посетил город Арак.


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