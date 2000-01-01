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Сириец научил дочь смеяться во время взрыва бомб | Фото:20.02 13:43   MIGnews.com

Сириец научил дочь смеяться во время взрыва бомб

Сириец привлек внимание всего мира из-за видео, где он учит свою дочку смеяться при разрыве бомб. С ним пообщался Тамар Иш Шалом из 13-го канала.

Абдулла аль-Мухаммед объяснил происходящее в видео. "Я хотел раскрыть эту историю и показать, как я справляюсь с проблемой бомбардировок. Я имею дело с этим регулярно, как и другие."

"Возможно, этот вопрос впервые публикуется в средствах массовой информации, поэтому он вызвал такой ажиотаж."

Мужчина сказал, что взрывы длились так долго, что он смог отвлечь свою дочь от реальности происходящего только так. По его словам, "позже Салва вырастет и все поймет".

"Я только надеюсь, что, Иншалла, к тому времени, когда Сальва достигнет возраста, в котором она начнет понимать, война, взрывы и воздушные атаки закончатся. А пока у меня нет плана Б."

Сирийские войска, поддерживаемые российскими военными самолетами, с декабря наступали на провинции Идлиб и Алеппо. Аль-Мухаммед отметил, что положение сирийских гражданских лиц, оказавшихся в центре боевых действий, "очень, очень, очень плохое, хуже, чем сообщается в средствах массовой информации".

"В мировых СМИ сообщается, что в Идлибе есть террористы, верно? И что Россия бомбит террористов, и что Башар Асад атакует террористов. Нет. Как будто нет гражданских лиц, как будто гражданские лица не пострадали."

"Все это ложно. У нас очень плохая ситуация. Мы стеснены в очень узком районе на сирийской границе. Мы не знаем, куда идти. Наше будущее не определено."




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