20.02 13:11 MIGnews.com

Израильтяне с "лайнера коронавируса" покинули судно

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В четверг, 20 февраля, израильтянам с "лайнера коронавируса" наконец разрешили покинуть судно, где они провели более двух недель в карантине у берегов Японии. Об этом сообщает Times of Israel. Их встретил делегация посольства в Токио.Израильтянам нужно было подписать документы и пообщаться официальные лица, одетыми с головы до ног в защитную одежду.После прибытия в Израиль 11 пассажиров будут отправлены в медицинский центр Шеба близ Тель-Авива для дальнейших медицинских осмотров. Однако один израильский пассажир, который должен был также уехать, остался в Японии после обнаружения у него коронавируса COVID-19.Он был четвертым израильтянином, получившим положительный результат на болезнь, по меньшей мере из 15 граждан Израиля на борту корабля "Алмазная принцесса".