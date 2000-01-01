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Израильтяне с `лайнера коронавируса` покинули судно | Фото:20.02 13:11   MIGnews.com

Израильтяне с "лайнера коронавируса" покинули судно

В четверг, 20 февраля, израильтянам с "лайнера коронавируса" наконец разрешили покинуть судно, где они провели более двух недель в карантине у берегов Японии. Об этом сообщает Times of Israel. Их встретил делегация посольства в Токио.

Израильтянам нужно было подписать документы и пообщаться официальные лица, одетыми с головы до ног в защитную одежду.

После прибытия в Израиль 11 пассажиров будут отправлены в медицинский центр Шеба близ Тель-Авива для дальнейших медицинских осмотров. Однако один израильский пассажир, который должен был также уехать, остался в Японии после обнаружения у него коронавируса COVID-19.

Он был четвертым израильтянином, получившим положительный результат на болезнь, по меньшей мере из 15 граждан Израиля на борту корабля "Алмазная принцесса".


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