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20.02 11:08   MIGnews.com

Резервист изнасиловал женщину-офицера ЦАХАЛа

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о серьезном случае сексуального насилия на базе израильской армии на севере страны.

Резервист, вернувшись с учений на базу,  зашел в ту часть базы, на которой проживают девушки. Он зашел в комнату, в которой спала молодая женщина офицер и совершил акт содомии и непристойные действия. Женщина начала звать на помощь. Резервист убежал в свой тент и притворился там спящим. Он был немедленно обнаружен и арестован военной полицией. 

Резервист находится под арестом уже десять дней. Вчера, 19 февраля, его арест был продлен еще на неделю.


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