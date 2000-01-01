20.02 10:18 MIGnews.com

Россия провела крупномасштабную атаку в Сирии

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Во вторник, 20 февраля, российские военно-воздушные силы предприняли крупномасштабную атаку на оплот джихадистов Джиср-эш-Шугур в западном Идлиб в Сирии.По сообщениям, российские военные самолеты с авиабазы Хмеймим начали атаку на районы, удерживаемые джихадистами, с акцентом на шоссе Алеппо-Латакия (M-4).Согласно сообщениям СМИ, российские ВВС нанесли более 30 авиаударов по Джиср-эш-Шугур, сделав это крупнейшей атакой на западный Идлиб в этом году.Это последняя атака российских ВВС произошло в тех пор, как сирийская армия возобновила наступление в восточной сельской местности мухафазы Идлиб.