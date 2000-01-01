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Стрельба в Ханау: стрелок исповедовал ультраправые взгляды 20.02 11:32   MIGnews.com

Стрельба в Ханау: стрелок исповедовал ультраправые взгляды

Мужчина, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау, убив десять человек, оставил видео и предсмертную записку. Из них следует, что он придерживался ультраправых взглядов.

Bild не приводит содержания оставленных сообщений, однако отмечает их правый характер.

В частности, в записке Тобиас Р., среди прочего, говорит о необходимости уничтожения людей, выдворение которых из Германии пока является недостижимым.


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