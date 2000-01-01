20.02 11:32 MIGnews.com
Стрельба в Ханау: стрелок исповедовал ультраправые взгляды
Мужчина, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау
, убив десять человек, оставил видео и предсмертную записку. Из них следует, что он придерживался ультраправых взглядов.
Bild
не приводит содержания оставленных сообщений, однако отмечает их правый характер.
В частности, в записке Тобиас Р., среди прочего, говорит о необходимости уничтожения людей, выдворение которых из Германии пока является недостижимым.
Поделиться
Все по теме
Комментарии