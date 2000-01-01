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Фото из архива 20.02 10:11   MIGnews.com

Правозащитники: кровь мирных сирийцев на руках Асада

В результате авианалетов и обстрелов, совершенных как предполагается сирийской армией в Восточной Гуте, пригорода Дамаска, находящемся под контролем повстанцев, погибли не менее 98 гражданских. Об этом сообщает правозащитная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), передает DW.

"Интенсивность бомбежки и артударов по Восточной Гуте свидетельствует о том, что атака была подготовлена сирийским правительственными войсками", - выразил уверенность глава SOHR Рами Абдель Рахман.

Руководитель гуманитарной организации также пояснил, что такие действия правительственной армии свидетельствуют о том, что военные, подконтрольные Башару Асаду готовятся к наземной операции, расчищая себе дорогу.

Восточная Гута – более 4 лет находилась в осаде, но при этом в городе до сих пор находится порядка 400 тысяч человек, отрезанных от внешнего мира и гуманитарной помощи.
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