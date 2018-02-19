20.02 08:35 MIGnews.com

В Израиле снова упал кран

יום אחרי אסון קריסת המנוף בכפר סבא: זרוע של מנוף התנתקה ונפלה ברחוב חלץ בירושלים. לא היו נפגעים באירוע (צילום: הקואליציה למאבק בתאונות עבודה) @NOFARMOS pic.twitter.com/jrQmUDPp9b — כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2018

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Спустя менее суток после фатального инцидента в Кфар-Сабе, где в результате обрушения строительного крана была убита 52-летняя Нетта Ротман, вечером 19 февраля произошло новое обрушение - на этот раз в Иерусалиме.Кран упал на пересечении улиц Биньямин и Халуц. В результате обрушения крана причинен значительный материальный ущерб соседнему зданию. К счастью, никто не пострадал. Речь идет о мобильном кране, установленном на грузовик. Башня крана вырвана из основания, и кран обрушился на здание.