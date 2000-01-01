20.02 08:09 MIGnews.com

Палестинцы закидали катарского посланника башмаками

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Вряд ли один из самых щедрых доноров сектора Газа и ПА – Катар – ожидал, что его посланника встретят протестами в палестинском анклаве, куда он прибыл с вестью об учреждении нового фонда помощи.Демонстрация была организована после завершившейся в Газе пресс-конференции председателя национального комитета по восстановлению анклава Мухаммада аль-Имади, на которой он объявил о перечислении 9 млн. долларов на покупку топлива и медикаментов.Большинство протестующих были больничными уборщиками, которые на прошлой неделе объявили забастовку из-за невыплаты зарплат. При этом участники демонстрации рвали флаги Катара и срывали плакаты с благодарностями за финансовую помощь сектору Газа. Один из протестующих запустил в автомобиль посланника своими башмаками.Свидетели утверждают, что протестующие пытались пообщаться с аль-Имади лично, однако были отброшены полицейскими.Аль-Имади лишь заявил протестующим, что только Палестинская администрация уполномочена заниматься вопросом выплаты зарплат, после чего сел в машину и уехал. В результате протестующие выразили свое разочарование тем, что катарский посланник отказался решать их проблему.В ходе протестов никто не пострадал, но организации, нанявшие уборщиков, назвали их протест "безответственным и неуместным" и принесли Мухаммаду аль-Имади свои извинения.Кроме Катара демонстранты критиковали и Палестинскую администрацию, которая вопреки обещаниям не сняла санкции с Газы. Однако, чего они ожидали, если ХАМАС так и не передал Рамалле управление анклавом?