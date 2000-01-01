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Палестинцы закидали катарского посланника башмаками 20.02 08:09   MIGnews.com

Палестинцы закидали катарского посланника башмаками

Вряд ли один из самых щедрых доноров сектора Газа и ПА – Катар – ожидал, что его посланника встретят протестами в палестинском анклаве, куда он прибыл с вестью об учреждении нового фонда помощи.

Демонстрация была организована после завершившейся в Газе пресс-конференции председателя национального комитета по восстановлению анклава Мухаммада аль-Имади, на которой он объявил о перечислении 9 млн. долларов на покупку топлива и медикаментов.

Большинство протестующих были больничными уборщиками, которые на прошлой неделе объявили забастовку из-за невыплаты зарплат. При этом участники демонстрации рвали флаги Катара и срывали плакаты с благодарностями за финансовую помощь сектору Газа. Один из протестующих запустил в автомобиль посланника своими башмаками.

Свидетели утверждают, что протестующие пытались пообщаться с аль-Имади лично, однако были отброшены полицейскими.

Аль-Имади лишь заявил протестующим, что только Палестинская администрация уполномочена заниматься вопросом выплаты зарплат, после чего сел в машину и уехал. В результате протестующие выразили свое разочарование тем, что катарский посланник отказался решать их проблему.

В ходе протестов никто не пострадал, но организации, нанявшие уборщиков, назвали их протест "безответственным и неуместным" и принесли Мухаммаду аль-Имади свои извинения.

Кроме Катара демонстранты критиковали и Палестинскую администрацию, которая вопреки обещаниям не сняла санкции с Газы. Однако, чего они ожидали, если ХАМАС так и не передал Рамалле управление анклавом?
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