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Штурман сбитого сирийцами F-16 вновь бороздит небеса | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ20.02 07:44   MIGnews.com

Штурман сбитого сирийцами F-16 вновь бороздит небеса

Штурман израильского истребителя F-16i "Суфа", который на прошлой неделе был сбит сирийской ракетой, с понедельника вновь покоряет небеса. Свой первый полет после ранения майор А. (или "Алеф", как из соображений безопасности его именуют в израильской прессе по первой букве имени) совершил в одной кабине с командиром военно-воздушными силами ЦАХАЛа.

"Он завершил свой первый с момента ранения полет вместе с командующим ВВС, генерал-майором Амикамом Норкиным", - заявили в понедельник в Армии обороны Израиля.
Штурман сбитого сирийцами F-16 вновь бороздит небеса | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что и пилот, и штурман сбитого сирийцами самолета перед крушением успешно катапультировались на территории Израиля, однако последний не получил столь сильные повреждения. Их самолет разбился около киббуца Хардуф - в нескольких сотнях метров от жилых домов.

Как сообщалось, на прошлой неделе штурмана выписали из больницы Рамбам в Хайфе, а пилот, хотя и остается в состоянии средней тяжести, угрозы его жизни нет. Летчик находится в сознании и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.

Генерал-майор Норкин уже успел навестить пилота, похвалив его за правильное решение катапультироваться, чем тот спас не только свою жизнь, но и жизнь штурмана.
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