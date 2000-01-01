Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









20.02 21:03   MIGnews.com

Героиня пожара в Ашдоде подозревается в поджоге

В субботу, 17 февраля в жилом доме в Ашкелоне начался сильный пожар. Находившаяся в квартире мать двух маленьких детей сумела передать через окно прохожим двоих маленьких детей, четырех и пяти лет от роду, и спасла их от серьезных ранений. Они отделались лишь отравлением угарным газом. Мать сначала чествовали как героиню, спасшую детей.

При расследовании обстоятельств пожара, однако, было установлено, что речь идет об умышленном поджоге. Подозрения пали на мать. На следствии она признала свою связь с инцидентом.

Мать сообщила, что хотела совершить поджог и убить своих детей, но увидев пламя опомнилась, и бросилась к окну, чтобы спасти детей.

Дети эвакуированы в госпиталь. Мать останется в КПЗ до 20 февраля, после чего будет принято решение о мере пресечения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:37
Выгул собаки продлевает жизнь
22:40
Стокгольмский террорист хотел отомстить Швеции ради ИГ
21:48
"Аббас является причиной проблемы, а не ее решением"
21:31
Турки "бомбят" проправительственные войска в Африне
21:11
В Израиле задержали "пограничников-дилеров"
21:05
Нетаниягу ответил на заявление Аббаса о мирном процессе
20:29
Железнодорожной станции в Афуле присвоено имя героя Израиля
19:51
Нетаниягу: Тот, кто вредит нам, пострадает сам
19:33
Книга тюремщика стала бестселлером, но денег он не получит
18:48
Нетаниягу: Израиль готов дать бой ХАМАСу
18:33
Либерман навестил солдат, раненых на границе с Газой
18:14
В Эстонию не доехали российские сигареты
17:53
Виктор Орбан обвинил Европу в продвижении ислама
17:16
Иерусалим: от взрыва гаража погиб один человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus