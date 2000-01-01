20.02 21:03 MIGnews.com

Героиня пожара в Ашдоде подозревается в поджоге

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В субботу, 17 февраля в жилом доме в Ашкелоне начался сильный пожар. Находившаяся в квартире мать двух маленьких детей сумела передать через окно прохожим двоих маленьких детей, четырех и пяти лет от роду, и спасла их от серьезных ранений. Они отделались лишь отравлением угарным газом. Мать сначала чествовали как героиню, спасшую детей.При расследовании обстоятельств пожара, однако, было установлено, что речь идет об умышленном поджоге. Подозрения пали на мать. На следствии она признала свою связь с инцидентом.Мать сообщила, что хотела совершить поджог и убить своих детей, но увидев пламя опомнилась, и бросилась к окну, чтобы спасти детей.Дети эвакуированы в госпиталь. Мать останется в КПЗ до 20 февраля, после чего будет принято решение о мере пресечения.