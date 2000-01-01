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В Израиле задержали `пограничников-дилеров` | Фото:20.02 21:11   MIGnews.com

В Израиле задержали "пограничников-дилеров"

На юге Израиля задержаны торговцы наркотиками, которые выдавали себя за израильских пограничников, чтобы провезти контрабанду из Египта.

Об этом во вторник, 20 февраля сообщает агентство "Хадашот".

Преступники были арестованы в бедуинском селении Бир-Хададж в минувшие выходные. К обыску привлекли вертолеты и гончих псов, чтобы найти снаряжение, украденное у ЦАХАЛа.

По данным издания, в ходе рейда полиция обнаружила два армейских джипа, шлемы ЦАХАЛа и униформу, бинокль ночного видения, рации, оружие и боеприпасы.

Агентство отмечает, что помимо этого были найдены теплицы для выращивания марихуаны.
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