20.02 21:11 MIGnews.com

В Израиле задержали "пограничников-дилеров"

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На юге Израиля задержаны торговцы наркотиками, которые выдавали себя за израильских пограничников, чтобы провезти контрабанду из Египта.Об этом во вторник, 20 февраля сообщает агентство "Хадашот".Преступники были арестованы в бедуинском селении Бир-Хададж в минувшие выходные. К обыску привлекли вертолеты и гончих псов, чтобы найти снаряжение, украденное у ЦАХАЛа.По данным издания, в ходе рейда полиция обнаружила два армейских джипа, шлемы ЦАХАЛа и униформу, бинокль ночного видения, рации, оружие и боеприпасы.Агентство отмечает, что помимо этого были найдены теплицы для выращивания марихуаны.