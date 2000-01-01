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Турки `бомбят` проправительственные войска в Африне 20.02 21:31   MIGnews.com

Турки "бомбят" проправительственные войска в Африне

Во вторник, 20 февраля, бойцы Сирийских народных сил подошли к сирийскому городу Африн для противодействия турецким войскам и поддержки курдам. ИноСМИ сообщали о высокой вероятности вооруженных столкновений между сторонами.

После этих заявлений турецкая армия все же начала наносить бомбовые удары по сирийским силам в городе.

Проправительственные силы, приблизившись к Африну на расстояние до 10 километров, и спешно отступили, услышав предупредительные выстрелы, пишет Anadolu в Twitter.

Турки `бомбят` проправительственные войска в Африне

Ранее, сирийские издания писали о соглашении между представителями самообороны курдов и сирийскими войсками о вводе проправительственных вооруженных сил в Африн.

Напомним, в понедельник, 19 февраля, турецкий лидер Эрдоган оговаривал ситуацию на границе с гарантом России Владимиром Путиным, который заверил его, что отношение официальной Москвы к операции, проводимой Турцией в Африне, не изменилось.

СПРАВКА: Турция проводит операцию "Оливковая ветвь" против курдов в Африн. Видео с места событий публикует Telegram-канал Directorate 4.
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