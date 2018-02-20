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Книга тюремщика стала бестселлером, но денег он не получит 20.02 19:33   MIGnews.com

Книга тюремщика стала бестселлером, но денег он не получит

Права на гонорар Докинза хочет закрепить за собой управление тюрем Мичигана. Власти штата уверены, что эти деньги должны пойти на оплату содержания Докинза в тюрьме. Затраты на содержание Кертиса в тюрьме власти Мичигана оценивают в 72 тыс. долларов.

Мичиган - один из более чем 40 штатов, законы которых позволяют требовать с заключенных деньги на оплату их содержания в пенитенциарном учреждении. В прошлом году властям Мичигана удалось собрать в общей сложности 3,7 млн долларов с 294 заключенных, пишет Медуза.

В 2004 году на Хэллоуин Докинз, у которого в тот момент была наркотическая зависимость, при попытке ограбления убил одного человека и удерживал в заложниках еще одного. Докинз был приговорен к пожизненному заключению без права просить о помиловании.
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