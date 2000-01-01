20.02 18:14 MIGnews.com

В Эстонию не доехали российские сигареты

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В сообщении пресс-службы ПУ ФСБ России по Петербургу и Ленобласти сообщается, что из России в Эстонию неизвестные пытались вывезти контрабанду — более 6 тыс. пачек сигарет, но ничего не вышло. Попытку вывезти товар пресекли.На железнодорожной станции Ивангород в грузовом локомотиве и железнодорожном составе нашли умело спрятанные 26 коробок. В ходе предварительного разбирательства было установлено, что коробки били заполнены табачными изделиями различных марок в количестве 640 блоков (6 тыс. 400 пачек).Табачная продукция передана сотрудникам Кингисеппской таможни.