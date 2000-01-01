21.02 03:27 MIGnews.com

Пара влюбленных задохнулась во время секса в машине

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На территории Германии полиция обнаружила в автомобиле мертвую голую пару влюбленных. По предварительным данным, пара включила двигатель в машине, чтобы согреться во время секса, но задохнулась.Немецкая полиция в салоне автомобиля обнаружила голые мертвые тела 39-летнего мужчины и 44-летней женщины. Считается, что пара задохнулась после включения двигателя, чтобы согреться во время секса. Тела обнаружили в закрытом гараже в немецком городе Боттроп в Северном Рейне-Вестфалии, после того, как обеспокоенные родственники подали в розыск.В пресс-службе полиции отмечают, что пара включила двигатель автомобиля, чтобы согреться, что привело к их удушению. Машинный двигатель работал в течение нескольких часов.В данный момент продолжаются следственные действия.