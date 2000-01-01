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Немцу впаяли €208 тыс. штрафа за печенку 21.02 05:20   MIGnews.com

Немцу впаяли €208 тыс. штрафа за печенку

В Германии суд присудил рекордный штраф за махинацию. Его получил один из бизнесменов, который решил схитрить во время покупки в одном из маркетов Мюнхена.

58-летнего мужчину арестовали в декабре 2016 года, но только сейчас суд определился с наказанием для него.

Напомним, предпринимателя поймали с поличным в отделе самообслуживания. Он решил перепаковать телячью печень в пакет для фруктов, так он хотел приобрести субпродукт по более низкой цене.

Правоохранители рассказали, что мошенника поймали на четвертой попытке кражи. Стоимость украденной печенки варьировалась в пределах от €13 до €47.

Суд вынес свой вердикт, оштрафовал горе-мошенника на €208 тысяч, сообщается, что сумму штрафа согласовали, ссылаясь на его высокие ежемесячные доходы (24 тысяч евро) и предыдущую криминальную историю, пишет Багнет.
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