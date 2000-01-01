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Иерусалим: от взрыва гаража погиб один человек | Фото:20.02 17:16   MIGnews.com

Иерусалим: от взрыва гаража погиб один человек

В ходе поисково-спасательных работ на месте взрыва на подземной парковке под жилым домом на улице Дан в Иерусалиме было найдено тело погибшего человека.

Об этом во вторник, 20 февраля сообщает Arutz Sheva со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным издания, с места происшествия эвакуировали двух пожилых граждан с незначительными травмами.

После взрыва для поиска людей, возможно, оказавшихся под завалами, на месте инцидента работали десять пожарных и спасательных команд.

Полиция оцепила территорию и уже открыла расследование по данному делу.

Напоним, во вторник, 20 февраля, в результате утечки газа на подземной парковке в Иерусалиме прогремел взрыв. Из-за взрыва обрушилась часть потолка подземной стоянки. Также были повреждены несколько квартир.

В результате инцидента погиб 40-летний рабочий, находившийся на парковке в момент взрыва. После того, как мужчина был извлечен из-под завалов, парамедики констатировали его смерть.

Еще два человека, мужчина и женщина 60 лет, получили легкие травмы. Они доставлены в больницу "Адаса" (Эйн-Керем).
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