20.02 16:51 MIGnews.com

Telegram вновь лежит – очередной глобальный сбой

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Сильные лаги наблюдаются как в вэб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.Пользователи мессенджера на сайте, который показывает сбои и отключения, отмечают, что Telegram также работает с перебоями в некоторых европейских странах, включая Италию, Испанию, Францию.До этого сбои в работе мессенджера были зафиксированы 18 и 25 декабря. Тогда пользователи Telegram сообщали, что сервис работал медленно или не работал вовсе, он выдавал сообщение "server error".