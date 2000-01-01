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Telegram вновь лежит – очередной глобальный сбой 20.02 16:51   MIGnews.com

Telegram вновь лежит – очередной глобальный сбой

Сильные лаги наблюдаются как в вэб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.

Пользователи мессенджера на сайте, который показывает сбои и отключения, отмечают, что Telegram также работает с перебоями в некоторых европейских странах, включая Италию, Испанию, Францию.

Telegram вновь лежит – очередной глобальный сбой

До этого сбои в работе мессенджера были зафиксированы 18 и 25 декабря. Тогда пользователи Telegram сообщали, что сервис работал медленно или не работал вовсе, он выдавал сообщение "server error".
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