20.02 16:34 MIGnews.com

Эрдоган объявил об осаде Африна

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Турецкая армия начнет осаду сирийского города Африн в ближайшие дни.Об этом во вторник, 20 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган депутатам парламента от правящей партии "Справедливости и развития", передает агентство Anadolu.По его словам, Турция вошла в сирийский регион Африн, чтобы сделать его "безопасным и пригодным для жизни"."В ближайшие дни, быстро, мы введем осаду центра города Африн. Таким способом помощь извне будет заблокирована, и террористическая организация уже не сможет ни с кем заключить сделку", - отметил турецкий лидер.По данным правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), турецкая армия в настоящее время находится всего в 17 километрах от города Африн.