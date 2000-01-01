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Эрдоган объявил об осаде Африна | Фото:20.02 16:34   MIGnews.com

Эрдоган объявил об осаде Африна

Турецкая армия начнет осаду сирийского города Африн в ближайшие дни.

Об этом во вторник, 20 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган депутатам парламента от правящей партии "Справедливости и развития", передает агентство Anadolu.

По его словам, Турция вошла в сирийский регион Африн, чтобы сделать его "безопасным и пригодным для жизни".

"В ближайшие дни, быстро, мы введем осаду центра города Африн. Таким способом помощь извне будет заблокирована, и террористическая организация уже не сможет ни с кем заключить сделку", - отметил турецкий лидер.

По данным правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), турецкая армия в настоящее время находится всего в 17 километрах от города Африн.
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