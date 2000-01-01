20.02 22:40 MIGnews.com

Стокгольмский террорист хотел отомстить Швеции ради ИГ

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Устроивший теракт в Стокгольме в апреле прошлого года, 39-летний узбекистанец Рахмат Акилов, делал это ради террористической группировки "Исламское государство"( ИГ, запрещенная организация). В этом признался террорист в окружном суде шведской столицы.Задержанному задали вопрос относительно мотивов его злодеяния, на что тот ответил: "Чтобы убить шведских граждан", добавив, что собирался убивать всех, кого он встретит на своем пути, "чтобы внести свой небольшой вклад в поддержку ИГ".По его словам, в начале апреля он получил призыв от лидера группировки к совершению террористических актов против всех врагов "Исламского государства"."Я хотел, чтобы Швеция прекратила войну против халифата, чтобы перестала посылать своих солдат в зону боевых действий. И перестала слать гигантские суммы денег на борьбу с нашим халифатом", - пояснил Акилов, отметив, что из-за ее действий гибнут миллионы мусульман.Напомним, 7 апреля 2017 года выходец из Узбекистана на угнанном грузовике совершил серию наездом на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате атаки погибли 5 человек и 10 получили ранение.Обвинение требует для Акилова пожизненное заключение с последующей депортацией со страны и лишением возможности въезда обратно. Ему инкриминируют совершение теракта, попытку совершения теракта и создание угрозы безопасности.В ходе расследования следователями удалось узнать, что мужчина планировал провести нападение с середины января 2017 года. По данным прокуратуры, тогда он отправил несколько десятков сообщений разным лицам, предлагая им совершить теракт от имени ИГ.