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Скриншот с видео 20.02 22:40   MIGnews.com

Стокгольмский террорист хотел отомстить Швеции ради ИГ

Устроивший теракт в Стокгольме в апреле прошлого года, 39-летний узбекистанец Рахмат Акилов, делал это ради террористической группировки "Исламское государство"( ИГ, запрещенная организация). В этом признался террорист в окружном суде шведской столицы.

Задержанному задали вопрос относительно мотивов его злодеяния, на что тот ответил: "Чтобы убить шведских граждан", добавив, что собирался убивать всех, кого он встретит на своем пути, "чтобы внести свой небольшой вклад в поддержку ИГ".

По его словам, в начале апреля он получил призыв от лидера группировки к совершению террористических актов против всех врагов "Исламского государства".

"Я хотел, чтобы Швеция прекратила войну против халифата, чтобы перестала посылать своих солдат в зону боевых действий. И перестала слать гигантские суммы денег на борьбу с нашим халифатом", - пояснил Акилов, отметив, что из-за ее действий гибнут миллионы мусульман.

Напомним, 7 апреля 2017 года выходец из Узбекистана на угнанном грузовике совершил серию наездом на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате атаки погибли 5 человек и 10 получили ранение.

Обвинение требует для Акилова пожизненное заключение с последующей депортацией со страны и лишением возможности въезда обратно. Ему инкриминируют совершение теракта, попытку совершения теракта и создание угрозы безопасности.

В ходе расследования следователями удалось узнать, что мужчина планировал провести нападение с середины января 2017 года. По данным прокуратуры, тогда он отправил несколько десятков сообщений разным лицам, предлагая им совершить теракт от имени ИГ.
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