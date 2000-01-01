20.02 14:43 MIGnews.com

В Нигерии похищен израильтянин

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Сегодняшним утром в Нигерии был отпущен на свободу 62-летний гражданин Израиля, которого похитили на окраине столицы Абуджи. Инцидент произошел еще в прошлую пятницу, однако публиковать информацию об этом разрешили лишь сейчас.Как сообщает "Аруц Шева", освобожденный израильтянин работает в местном филиале одной из израильских компаний. Отмечается, что он был похищен группой вооруженных людей с целью получения выкупа. В результате перестрелки, которая завязалась во время похищения, был убит его личный водитель, а его самого увезли в неизвестном направлении.После длительных переговоров между похитителями, директором компании, где работал гражданин Еврейского государства, и службой безопасности Нигерии, этим утром выкраденного мужчину вернули целым и невредимым.Как отмечается, в переговоры были вовлечены служба МИДа по оказанию помощи израильтянам за рубежом, посол Израиля в Нигерии Гай Фельдман, консул Надав Горен и служба безопасности посольства.