20.02 13:15 MIGnews.com

Остатки ИГ перебазировались в Пакистан и Афганистан

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Остатки разгромленной в Сирии и Ираке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещённая организация) перебазировалась в Пакистан и Афганистан. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра стран СНГ Андрей Новиков, передает РИА Новости.После утилизации большей части боевого ядра ИГИЛ (ИГ) ее "осколки" эвакуированы в другие регионы. <…> В Афганистане и Пакистане формируется новая база дислокации ИГИЛ* взамен утраченной в Сирии и Ираке, - сказал он на встрече глав национальных центров в Одинцово.Новиков также отметил, что сейчас боевики занимаются "ребрендингом", продолжая сохранять суть, как религиозно-политический проект, и как военно-политическая модель."С учетом информации, поступающей от наших партнеров, мы видим вероятный сценарий активности ИГИЛ* в Афганистане в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что ИГИЛ* будет стремиться к перехвату контроля над героиновым трафиком", — добавил он.Ранее глава российской Федеральной службы безопасности Алексей Бортников заявлял, что "остатки" боевиков ИГ разбредаются по соседствующим с Сирией и Ираком странам, чтобы создать там новые опорные пункты и продолжить свою террористическую деятельность.