Швеция дала гражданство иранцу, приговоренному к казни
Тегеран раскритиковал Швецию за решение предоставить гражданство иранскому профессору Ахмадрезе Джалали, который у себя на родине был приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.
О том, что Джалали, специалист в области неотложной медицинской помощи из Стокгольма, стал шведским гражданином, стало известно на прошлой неделе.
В апреле 2016 года иранские спецслужбы задержали профессора, который решил ненадолго посетить Исламскую республику. В октябре он признался, что передал Моссаду информацию о двух иранских ядерных ученых, которые вскоре были ликвидированы.
Решение предоставить Ахмадрезе Джалали гражданство в МИДе ИРИ назвали "очень странным, беспринципным и сомнительным". По этому поводу внешнеполитическое ведомство вызвало посла скандинавского королевства для разъяснений
"Шведскому послу был выражен решительный протест Ирана в связи с решением шведского правительства предоставить гражданство человеку, который признался в шпионаже в пользу Моссада и сионистского образования, а также причастности к убийству иранских ученых", - сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.
Он подчеркнул, что Иран не признает двойное гражданство, поэтому Джалали будут судить исключительно как гражданина Исламской республики.
Смертный приговор иранцу уже раскритиковали правозащитники Amnesty International и Брюссельский свободный университет, где иранец также является профессором. Европейский союз заявил, что внимательно наблюдает за ходом разбирательства.