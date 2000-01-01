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Швеция дала гражданство иранцу, приговоренному к казни | Фото: Facebook20.02 12:20   MIGnews.com

Швеция дала гражданство иранцу, приговоренному к казни

Тегеран раскритиковал Швецию за решение предоставить гражданство иранскому профессору Ахмадрезе Джалали, который у себя на родине был приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

О том, что Джалали, специалист в области неотложной медицинской помощи из Стокгольма, стал шведским гражданином, стало известно на прошлой неделе.

В апреле 2016 года иранские спецслужбы задержали профессора, который решил ненадолго посетить Исламскую республику. В октябре он признался, что передал Моссаду информацию о двух иранских ядерных ученых, которые вскоре были ликвидированы.

Решение предоставить Ахмадрезе Джалали гражданство в МИДе ИРИ назвали "очень странным, беспринципным и сомнительным". По этому поводу внешнеполитическое ведомство вызвало посла скандинавского королевства для разъяснений

"Шведскому послу был выражен решительный протест Ирана в связи с решением шведского правительства предоставить гражданство человеку, который признался в шпионаже в пользу Моссада и сионистского образования, а также причастности к убийству иранских ученых", - сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.

Он подчеркнул, что Иран не признает двойное гражданство, поэтому Джалали будут судить исключительно как гражданина Исламской республики.

Смертный приговор иранцу уже раскритиковали правозащитники Amnesty International и Брюссельский свободный университет, где иранец также является профессором. Европейский союз заявил, что внимательно наблюдает за ходом разбирательства.
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