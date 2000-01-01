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Индийцы заставили двух `ведьм` есть фекалии | Фото: Thinkstock20.02 11:54   MIGnews.com

Индийцы заставили двух "ведьм" есть фекалии

Правоохранительные органы задержали 11 жителей штата Джхаркханд за жестокое обращение с двумя местными жительницами, которых соседи заподозрили в колдовстве.

Как пишет "Би-би-си", родственники обвинили 65-летнюю Рави Пракаш и ее 35-летнюю дочь в том, что они навлекли на свою деревню болезнь, и решили устроить над ними самосуд: 15 февраля они вломились в дом "ведьм", раздели их догола и пустили в таком виде ходить по улицам, после чего вынудили есть человеческие экскременты.

В колдовстве их обвинил местный врач, к которому они обратились за консультацией после смерти родственника. Мужчина заявил, что это они виновны в гибели, и сообщил об этом их родным.

"На следующий день нас наказали", - сказала младшая потерпевшая.

Полицейские уже начали в деревне агитационную кампанию во избежание подобных инцидентов в будущем и обеспечили женщинам дополнительные меры безопасности.

Стоит отметить, что "охота на ведьм" является довольно распространенным явлением в некоторых областях Индии. Практически во всех случаях ее объектами становятся женщины.
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