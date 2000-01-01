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20.02 11:41   MIGnews.com

Спецслужбы опасаются атак террористов в странах СНГ

В СНГ опасаются "атак вдохновения" боевиками-одиночками из Афганистана, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков в ходе совещания руководителей национальных антитеррористических центров международной организации.

"Серьезную опасность для государств СНГ представляет проведение международными террористическими организациями с территории Афганистана так называемых "атак вдохновения" на территории других государств, то есть обеспечение тактики одиноких волков", - цитирует РИА Новости слова Новикова.

Зампред также отметил, что все опасения силовиков не являются беспочвенными, поскольку все планы террористов по поводу атак на территории стран-членов Содружества Независимых Государств " уже представлены в медийном пространстве, организованном ИГ (Исламское государство, запрещенная организация) на языках народов Содружества.
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