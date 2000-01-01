Умер третий солдат ЦАХАЛа, пострадавший на шоссе 6
Скончался третий солдат ЦАХАЛа, оказавшийся среди пострадавших в результате автомобильной аварии, которая произошла на перекрестке Ницан Оз в центре страны на прошлой неделе.
Как сообщили в Армии обороны Израиля 19 февраля, 23-летний Шило Симан-Тов из поселения Цуфим в Самарии ушел из жизни в больнице Тель а-Шомер, куда его доставили сразу после ДТП на шоссе №6. Со среды военнослужащий был подключен к аппарату вентиляции легких и в сознание не приходил. Через 4 дня после аварии его состояние резко ухудшилось и он умер.
Похоронную церемонию планируют провести сегодня днем в Петах-Тикве.
Его двоюродная сестра Нерия Аводрам утверждает, что парень оказался в армейском автобусе по стечению обстоятельств.
"Его даже не должно было там быть. Ему дали увольнительное, но он отдал его своему другу", - говорит она, отмечая, что ее безвременно почивший брат любил помогать другим и занимался волонтерством, работая с детьми с особыми потребностями.
Напомним, что две других жертвы – 19-летний сержант Бар Якубьян и 21-летний сержант Эшто Теспо – были объявлены погибшими на месте столкновения их автобуса с грузовиком. Их похороны состоялись в прошлый четверг в Нетив-Хаасара и Ашдоде соответственно.