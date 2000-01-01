Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Умер третий солдат ЦАХАЛа, пострадавший на шоссе 6 20.02 11:22   MIGnews.com

Умер третий солдат ЦАХАЛа, пострадавший на шоссе 6

Скончался третий солдат ЦАХАЛа, оказавшийся среди пострадавших в результате автомобильной аварии, которая произошла на перекрестке Ницан Оз в центре страны на прошлой неделе.

Как сообщили в Армии обороны Израиля 19 февраля, 23-летний Шило Симан-Тов из поселения Цуфим в Самарии ушел из жизни в больнице Тель а-Шомер, куда его доставили сразу после ДТП на шоссе №6. Со среды военнослужащий был подключен к аппарату вентиляции легких и в сознание не приходил. Через 4 дня после аварии его состояние резко ухудшилось и он умер.

Похоронную церемонию планируют провести сегодня днем в Петах-Тикве.

Его двоюродная сестра Нерия Аводрам утверждает, что парень оказался в армейском автобусе по стечению обстоятельств.

"Его даже не должно было там быть. Ему дали увольнительное, но он отдал его своему другу", - говорит она, отмечая, что ее безвременно почивший брат любил помогать другим и занимался волонтерством, работая с детьми с особыми потребностями.

Напомним, что две других жертвы – 19-летний сержант Бар Якубьян и 21-летний сержант Эшто Теспо – были объявлены погибшими на месте столкновения их автобуса с грузовиком. Их похороны состоялись в прошлый четверг в Нетив-Хаасара и Ашдоде соответственно.

В день смерти Шило Симан-Това водителя врезавшегося грузовика отпустили из-под стражи.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:37
Выгул собаки продлевает жизнь
22:40
Стокгольмский террорист хотел отомстить Швеции ради ИГ
21:48
"Аббас является причиной проблемы, а не ее решением"
21:31
Турки "бомбят" проправительственные войска в Африне
21:11
В Израиле задержали "пограничников-дилеров"
21:05
Нетаниягу ответил на заявление Аббаса о мирном процессе
21:03
Героиня пожара в Ашдоде подозревается в поджоге
20:29
Железнодорожной станции в Афуле присвоено имя героя Израиля
19:51
Нетаниягу: Тот, кто вредит нам, пострадает сам
19:33
Книга тюремщика стала бестселлером, но денег он не получит
18:48
Нетаниягу: Израиль готов дать бой ХАМАСу
18:33
Либерман навестил солдат, раненых на границе с Газой
18:14
В Эстонию не доехали российские сигареты
17:53
Виктор Орбан обвинил Европу в продвижении ислама
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus