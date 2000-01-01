21.02 02:44 MIGnews.com

Конец света: В Британии начали закрываться KFC

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В Великобритании, из-за нехватки курицы закрылась часть ресторанов сети быстрого питания KFC. Филиалы прекратили свою работу в семи графствах, уточняет Independent.Сообщается, что о закрытии KFC жалуются сотни пользователей Twitter. Некоторые из них даже объездили несколько ресторанов, но во всех та же проблема – закрытая дверь с объявлением о временном прекращении работы в связи с трудностями с доставкой курицы.Представитель ресторана объяснил, что руководству пришлось пойти на эти меры. По его словам сеть не хотела снижать качество продуктов в связи с возникнувшими трудностями, поэтому приняла решение сократить число заведений. Однако о том, когда проблема будет устранена, он так и не сообщил.Kentucky Fried Chicken (KFC) – международная сеть ресторанов быстрого питания, в которой все блюда в основном из курицы. KFC — вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. По состоянию на 2015 год под брендом KFC работали 750 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 125 странах мира.Ее основал предприниматель Харланд Сандерс, начавший продавать блюда из жареной курицы во времена Великой депрессии.