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Скриншот из видео 21.02 02:44   MIGnews.com

Конец света: В Британии начали закрываться KFC

В Великобритании, из-за нехватки курицы закрылась часть ресторанов сети быстрого питания KFC. Филиалы прекратили свою работу в семи графствах, уточняет Independent.



Сообщается, что о закрытии KFC жалуются сотни пользователей Twitter. Некоторые из них даже объездили несколько ресторанов, но во всех та же проблема – закрытая дверь с объявлением о временном прекращении работы в связи с трудностями с доставкой курицы.

Представитель ресторана объяснил, что руководству пришлось пойти на эти меры. По его словам сеть не хотела снижать качество продуктов в связи с возникнувшими трудностями, поэтому приняла решение сократить число заведений. Однако о том, когда проблема будет устранена, он так и не сообщил.

Kentucky Fried Chicken (KFC) – международная сеть ресторанов быстрого питания, в которой все блюда в основном из курицы. KFC — вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. По состоянию на 2015 год под брендом KFC работали 750 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 125 странах мира.

Ее основал предприниматель Харланд Сандерс, начавший продавать блюда из жареной курицы во времена Великой депрессии.
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