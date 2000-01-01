20.02 09:21 MIGnews.com

Малайзия вызвала посла КНДР в связи с убийством Ким Чен Нама

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Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла Северной Кореи в понедельник, 20 февраля, в связи с обвинениями против страны Юго-Восточной Азии, возникшими в ходе расследования убийства сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Чен Нама, в Куала-Лумпур.Малайзия также отозвала своего посла из Пхеньяна "для консультаций", как сообщило Министерство иностранных дел в своем заявлении.Министерство сообщило, что северокорейский посол Кан Чхоль был вызван для "объяснения по обвинениям, которые он сделал против правительства Малайзии на пресс-конференции 17 февраля 2017 года"."На своей пресс-конференции, посол ... намекал, что ... правительство Малайзии что-то скрывает", - сообщает МИД Малайзии. Посол также утверждал, что Малайзия" в сговоре с внешними силами", говорится в заявлении Министерства.Напомним, что малайзийская полиция сообщила в воскресенье, 19 февраля, об аресте гражданина КНДР в связи с убийством Ким Чен Нама, и что еще 4 северокорейским подозреваемых сбежали из Малайзии в день нападения в аэропорту Куала-Лумпур.