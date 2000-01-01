20.02 07:51 MIGnews.com

Сеул: "Тактики терроризма КНДР становятся все наглее"

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Убийство сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Малайзии на прошлой неделе показывает жестокость изолированной Северной Кореи и ее "тактики терроризма становятся все наглее", как заявил премьер-министр Южной Кореи Хван Гёан в понедельник, 20 февраля.Малайзийская полиция сообщила в воскресенье, 19 февраля, об аресте гражданина КНДР в связи с убийством Ким Чен Нама, и что еще 4 северокорейским подозреваемых сбежали из Малайзии в день нападения в аэропорту Куала-Лумпур.Посол Северной Кореи прибыл в понедельник, 20 февраля, на встречу в Министерство иностранных дел Малайзии, как сообщил свидетель Reuters. Посол Кан Чхоль и должностные лица Малайзии на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.Северная Корея заявила в субботу, 18 февраля, что она категорически отвергает отчет по аутопсии Малайзии о смерти Ким Чен Нама, и обвинила Малайзию в "сговоре с внешними силами" с завуалированной ссылкой на Южную Корею.