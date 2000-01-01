20.02 21:25 MIGnews.com

Немецкая актриса оказалась советской шпионкой

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Одна из самых известных и любимых в Германии актрис послевоенного времени Марика Рекк была советской шпионкой. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на рассекреченные документы из архива Федеральной разведывательной службы Германии.Издание пишет, что она была завербована в качестве агента КГБ ее менеджером Хансом Хоффмайстером, который тоже работал на советскую разведку. Какую роль она играла в этом, и какую информацию могла бы передавать в Москву, остается неясным.Также по данным документов, ее супруг, режиссер Георг Якоби, тоже работал на советскую разведку.По данным издания, во главе разведывательной сети, к которой принадлежала Рекк, предположительно находился легендарный советский разведчик Ян Черняк, которого за его талант оставаться незамеченным прозвали "человек без тени". Разведсеть, которую он возглавлял, называли "Короной". Предполагается, что именно агенты, принадлежащие к этой сети, передали важнейшую информацию, включая подробности плана "Барбаросса" и данные о немецком наступлении под Курском. В агентурную сеть входили около 35 разведчиков, включая банкиров, военных, государственных чиновников, а также актрису Ольгу Чехову.Актерская карьера Рекк началась в 1930-е годы. В 1935 году она снялась в своем первом немецком фильме "Легкая кавалерия" (Leichte Kavallerie). С этой картины началась ее крайне успешная карьера в кино Третьего рейха. Она была одной из любимых актрис Адольфа Гитлера, ей даже приписывали роман с министром пропаганды Йозефом Геббельсом. По окончании Второй мировой войны в качестве наказания за тесную связь с нацистским руководством на два года ей запретили работать.Умерла Марика Рекк 16 мая 2004 года от инфаркта в возрасте 90 лет.Российскому зрителю Марика Рекк лучше всего известна по телесериалу "Семнадцать мгновений весны", в котором показывают фрагмент с участием актрисы из фильма "Девушка моей мечты": Штирлиц смотрел эту киноленту 27 раз, поскольку кинотеатр, где ее крутили, был местом его встречи со связником.