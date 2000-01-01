СМИ назвали причину смерти Чуркина

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа, сообщает The New York Post.
Издание со ссылкой на источник сообщает, что дипломат находился в здании российского посольства, когда почувствовал недомогание в связи с "проблемами с сердцем".
Чуркин был экстренно госпитализирован, но, несмотря на помощь медиков, скончался.
Ранее 20 февраля МИД России сообщил о смерти постпреда при ООН в возрасте 64 лет. В заявлении отмечалось, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту.
Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992-м стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. С апреля 2006 года является постоянным представителем России при ООН.