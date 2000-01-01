20.02 20:46 MIGnews.com

СМИ назвали причину смерти Чуркина

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа, сообщает The New York Post.Издание со ссылкой на источник сообщает, что дипломат находился в здании российского посольства, когда почувствовал недомогание в связи с "проблемами с сердцем".Чуркин был экстренно госпитализирован, но, несмотря на помощь медиков, скончался.Ранее 20 февраля МИД России сообщил о смерти постпреда при ООН в возрасте 64 лет. В заявлении отмечалось, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту.Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992-м стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. С апреля 2006 года является постоянным представителем России при ООН.