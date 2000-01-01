21.02 04:38 MIGnews.com

Ученые: восемь регионов России уйдет под воду

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Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение 50 лет. К такому выводу пришли уральские ученые из лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ совместно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии, пишет Znak.com.К таким последствиям, по мнению специалистов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне риска, в частности, оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми."По данным мониторинга на различных международных станциях, температуры вечномерзлотного слоя в Арктике за 50 лет сильно изменились. Раньше было около минус 10 градусов, к 2015 году это уже около минус 5 градусов. Когда будет плюс 1 градус, мерзлотный грунт растает и все рухнет. Через 50 лет будет уже катастрофа. Даже, возможно, быстрее, так как сейчас все процессы идут по нарастающей", – заявил заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров.По его словам, первыми от таяния вечной мерзлоты пострадают регионы Западной Сибири, где ее слой наиболее тонкий. "Затопит все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазодобывающая инфраструктура пропадет", – добавил Захаров.Также ученые отмечают ухудшение ситуации с концентрацией углекислого газа в атмосфере. Кандидат физико-математических наук Константин Грибанов пояснил, что нагрев атмосферы ведет к выбросу углекислых газов, в том числе из мирового океана (там их хранится почти в 100 раз больше, чем сейчас в атмосфере Земли) и болот, которые начинают гнить из-за повышения температуры.Znak.com отмечает, что в настоящее время коллектив ученых работает над созданием верифицированной модели, прогнозирующей изменения климата арктической части России на ближайшие 50 лет. Ожидается, что ее разработка будет завершена к 2020 году.