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flickr 20.02 19:22   MIGnews.com

Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Об этом 20 февраля сообщил МИД России.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин", — говорится в заявлении ведомства.

Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту.

Чуркин родился в 1952 году в Москве. В 1974-ом он окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук.

На дипломатической службе работал с 1974 года.

В 1990-1992 гг. - начальник Управления информации МИД СССР/РФ.

В 1992-1994 гг. - заместитель министра иностранных дел РФ.

В 1994-1998 гг. - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия.

В 1998-2003 гг. - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде.

В 2003-2006 гг. - посол по особым поручениям.

С 8 апреля 2006 г. - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.
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