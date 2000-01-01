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Предотвращен теракт ISIS в Израиле | Фото: Thinkstock20.02 18:19   MIGnews.com

Предотвращены атаки ISIS в Израиле

В ходе совместной операции израильской полиции и ШАБАКа и специального полицейского подразделения Израильской пограничной полиции (МАГАВ), был арестован35-летний Анас Хадж Яния.

Задержанным оказался житель арабского города Тайбе, который подозревается в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS.

Израильская разведка отметила его деятельность по пропаганде террора против Израиля, а расследование ШАБАКа показало его конкретные связи с джихадистами организации. Яния распространял материалы экстремистского содержания и популяризировал инструкции по производству взрывчатки.

Сообщается, что после того как подозреваемый принял присягу на верность "халифу" ISIS, Анас Хадж Яния обсуждал поездку в Сирию, чтобы там присоединится к борьбе исламистов. Также он намеревался создать террористическую ячейку ISIS для совершения терактов внутри израильского государства и пытался убедить других арабов присоединится к ней.

Уточняется, что задержанный планировал теракт в автобусе в Тель-Авиве, а также планировал атаки против израильских солдат. К счастью, ему не удалось организовать ни одной атаки в израильском государстве.

Кроме этого, Яния был активным членом группы ISIS в Facebook. Он активно распространял информацию о том, как изготавливать пояса смертников, бомбы, как подкладывать ядовитые материалы и взрывчатые вещества.

Помимо он публиковал материалы о том, как в домашних условиях производить химические вещества, такие как газ нервно-паралитического воздействия зарин.

Обвинительное заключение в отношении араба было подано в суд Центрального района.
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