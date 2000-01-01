20.02 17:45 MIGnews.com

Четверо российских военных погибли в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии 16 февраля при подрыве автомашины на радиоуправляемом фугасе. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Цитаты из него приводит РИА Новости.В результате взрыва еще два человека были ранены, за их жизнь борются российские медики. Машина следовала в составе колонны сирийских войск от аэродрома Тияс в город Хомс, сообщает Минобороны России. К моменту взрыва было пройдено около четырех километров.Россия наносит удары по террористическим группам в Сирии с 30 сентября 2015 года. На базе Хмеймим развернута авиабригада особого назначения, которая насчитывает 44 самолета и 16 вертолетов. С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам, в том числе из террористическими организациями "Исламское государство" (известное как ISIS) и "Джебхат ан-Нусры", к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.