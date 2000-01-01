20.02 16:14 MIGnews.com

Израиль: количество рейсов и пассажиров растет

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По данным Управления аэропортов, в январе этого года на 20% вырос поток пассажиров в аэропорту Бен-Гурион по сравнению с январем 2016 года. Количество рейсов выросло на 16%, наиболее активной авиакомпанией по-прежнему является Эль-Аль — услугами бывшего национального перевозчика пользуются 34% пассажиров. На втором месте находится авиакомпания EasyJet (ИзиДжет), которая перевезла в январе 2017 года 56 тысяч пассажиров, обойдя при этом «Турецкие авиалинии», поток пассажиров которой сократился на 20% по сравнению с январем прошлого года.Снижение активности турецкой авиакомпании объясняется уменьшением числа пассажиров, заинтересованных в полете в Турции, а также отменой большого числа полетов ввиду тяжелых погодных условий. На третьем месте расположилась российская «Аэрофлот», которая на 37% увеличила пассажирский поток по сравнению с прошлым январем. Российская авиакомпания перевезла 5% пассажиров, прошедших через Бен-Гурион, а линия Тель-Авив-Москва является одной из наиболее активных линий «Аэрофлот». Пассажиров привлекают дешевая стоимость перелета в Москву и возможность стыковочных рейсов в Нью-Йорк, Токио, Дели и так далее.Наиболее значительно вырос объем пассажирского потока авиакомпании «Исра-эйр»: количество пассажиров на международных рейсах авиакомпании увеличилось на 173% по сравнению с январем прошлого года, с 9 тысяч до почти 25 тысяч. Компании «Трансавия» и «Иберия» также перевезли в январе этого года почти на 100% больше пассажиров, чем в январе прошлого, но вместе с этим речь идет о компаниях с незначительным объемом деятельности в аэропорту Бен-Гурион. Наиболее востребованными направлениями в январе были Париж и Москва.На внутренних израильских рейсах активность снизилась на 10% в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.