20.02 12:55 MIGnews.com

В США прошли митинги в поддержку мусульман

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В американских городах прошли демонстрации в эти выходные, чтобы поддержать американских мусульман и протестовать против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.Более тысячи людей разных конфессий собрались в Нью-Йорке в воскресенье, 19 февраля.Мероприятие "Я тоже мусульманин" состоялось на Таймс-сквер и было организовано несколькими группами, в том числе Фондом межэтнического взаимопонимания.Некоторые протестующие махали американскими флагами, в то время как другие держали плакаты: "Нет анти-мусульманским запретам!".Мэр Де Блазио (Демократическая партия) выступил на мирном митинге, говоря, что "мы должны развеять стереотипы" и что Америка - "страна, основанная для защиты всех вер и всех верований".