20.02 14:20 MIGnews.com

Турецкие военные атаковали ISIS с воздуха

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Турецкие военные атаковали 18 объектов и позиций боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в стратегическом городе Эль-Баб на севере Сирии в воскресенье, 19 февраля, как сообщили военные в понедельник, 20 февраля.Согласно сообщению, 16 зданий, депо вооружений и автомобиль с оружием были уничтожены в результате авиаударов.На прошлой неделе вооруженные силы Турции заявили, что были близки к взятию сирийского города аль-Баб, находящегося под контролем боевиков "Исламского Государства", но мониторинговое агентство сообщило, что джихадисты до сих пор контролируют 90 % города, и что в результате артобстрелов и авиаударов были убиты десятки мирных жителей в последние дни.Аль-Баб, оплот боевиков ISIS, расположенный в 30 км от турецкой границы, был главной мишенью с тех пор, как Турция начала вторжение в августе прошлого года, чтобы изгнать джихадистов от ее границы.