20.02 11:16 MIGnews.com

В Киеве отпущены задержанные в ходе столкновения на митинге

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правоохранительные органы отпустили пятерых задержанных в ходе столкновения на митинге в центре Киева.По данным РИА Новости, в воскресенье в центре Киева прошел митинг в поддержку торговой блокады с Донбассом. В митинге приняли участие несколько сотен человек, которые собирались установить палатки возле администрации президента страны. Органы правопорядка попытались остановить митингующих, после чего между полицией и участниками митинга произошла потасовка.Пять демонстрантов были задержаны правоохранительными органами. Как сообщают на странице ведомства в Facebook, в настоящее время все задержанные, участвующие в потасовке с полицией, отпущены. На них были составлены протоколы о хулиганстве. У одного из освобожденных демонстрантов разбита голова, у другого подбит глаз, травмы были получены во время задержания в Крещатике.Напомним, что митинг в поддержку торговой блокады Донецкой и Луганской народной республик прошел в воскресенье в центре Киева. Блокировка грузового железнодорожного сообщения с территорией Донбасса произошла в конце января. Инициаторами блокировки выступили бывшие участники военной операции в Донбассе, а также депутаты Верховной рады Украины. После этого в стране начались перебои с поставками угля.Власти Украины раскритиковали действие организаторов торговой блокады, по данному факту были возбуждены уголовные дела. Тем не менее, никаких действий для разблокировки движения по железной дороге не предпринимаются.