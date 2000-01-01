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В Киеве отпущены задержанные в ходе столкновения на митинге | Фото: Thinkstock20.02 11:16   MIGnews.com

В Киеве отпущены задержанные в ходе столкновения на митинге

Правоохранительные органы отпустили пятерых задержанных в ходе столкновения на митинге в центре Киева.

По данным РИА Новости, в воскресенье в центре Киева прошел митинг в поддержку торговой блокады с Донбассом. В митинге приняли участие несколько сотен человек, которые собирались установить палатки возле администрации президента страны. Органы правопорядка попытались остановить митингующих, после чего между полицией и участниками митинга произошла потасовка.

Пять демонстрантов были задержаны правоохранительными органами. Как сообщают на странице ведомства в Facebook, в настоящее время все задержанные, участвующие в потасовке с полицией, отпущены. На них были составлены протоколы о хулиганстве. У одного из освобожденных демонстрантов разбита голова, у другого подбит глаз, травмы были получены во время задержания в Крещатике.

Напомним, что митинг в поддержку торговой блокады Донецкой и Луганской народной республик прошел в воскресенье в центре Киева. Блокировка грузового железнодорожного сообщения с территорией Донбасса произошла в конце января. Инициаторами блокировки выступили бывшие участники военной операции в Донбассе, а также депутаты Верховной рады Украины. После этого в стране начались перебои с поставками угля.

Власти Украины раскритиковали действие организаторов торговой блокады, по данному факту были возбуждены уголовные дела. Тем не менее, никаких действий для разблокировки движения по железной дороге не предпринимаются.
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