20.02 10:34 MIGnews.com

Так ликвидировали брата лидера Северной Кореи

CCTV emerges of what is allegedly the moment the half-brother of #KimJongUn is murdered #NorthKorea pic.twitter.com/XTgotKFBfr — Sky News (@SkyNews) February 20, 2017

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В сеть выложена запись камер наружного наблюдения международного аэропорта Куала-Лумпур в момент атаки против сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама.Ким Чем Нам перед отбытием в Макао остановился у табло вылетов, и в этот момент был атакован женщиной, которая поднесла к его лицу быстродействующий смертоносный яд.В клипе видно, как женщина хватает сзади Ким Чен Нама за лицо, и после этого стремительно покидает место преступления.