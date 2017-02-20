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Так ликвидировали брата лидера Северной Кореи 20.02 10:34   MIGnews.com

Так ликвидировали брата лидера Северной Кореи

В сеть выложена запись камер наружного наблюдения международного аэропорта Куала-Лумпур в момент атаки против сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама.




Ким Чем Нам перед отбытием в Макао остановился у табло вылетов, и в этот момент был атакован женщиной, которая поднесла к его лицу быстродействующий смертоносный яд.

В клипе видно, как женщина хватает сзади Ким Чен Нама за лицо, и после этого стремительно покидает место преступления.
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