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20.02 12:07   MIGnews.com

Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама бежали в Дубай

По меньшей мере, 3 из 4 северокорейских мужчин, разыскиваемых в связи с убийством сводного брата президента Ким Чен Ына, Ким Чен Нама, отправились на рейсе из Джакарты в Дубай вечером в день нападения, как сообщила индонезийская иммиграционной службы в понедельник, 20 февраля.

Подозреваемые Ли Чжэ Нам, Хонг Сон Хак и Ли Джи Хен вылетели из Джакарты в Дубай рейсом EK0359 в 23.20 по местному времени в прошлый понедельник, как сообщает представитель иммиграционной службы.

Малайзийская полиция сообщила ранее, 4 северокорейских подозреваемых сбежали из Малайзии после атаки 13 февраля в Международном аэропорту Куала-Лумпур, не говоря, куда они отправились. Малайзийская газета The Star сообщила, что четверо мужчин отправились обратно в Пхеньян через Джакарту, Дубай, и Владивосток в России.
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