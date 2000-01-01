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Самую богатую женщину Африки обвиняют в разграблении Анголы 20.01 13:34   MIGnews.com

Самую богатую женщину Африки обвиняют в разграблении Анголы

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) представил более чем 700 тысяч документов, подтверждающих, что самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш получила доступ к выгодным сделкам, связанным с землей, нефтью, алмазами и телекоммуникациями, когда ее отец был президентом Анголы.

Документы показывают, как она со своим супругом получила разрешение на покупку ценных государственных активов в рамках ряда подозрительных сделок. Об этом сообщает BBC.

Душ Сантуш называет предъявленные ей обвинения полностью ложными и обвиняет правительство Анголы в "охоте на ведьм".

Власти Анголы уже проводят уголовное расследование по факту коррупции, в рамках которого все активы душ Сантуш в стране заморожены.

По словам главы организации "Коррупционный дозор" Эндрю Файнштейна, представленные документы показывают, как Душ Сантуш эксплуатировала свою страну за счет простых ангольцев.

"Каждый раз, когда она появляется на обложке какого-нибудь глянцевого журнала где-то в мире, каждый раз, когда она устраивает одну из своих гламурных вечеринок на юге Франции, она делает это, попирая чаяния граждан Анголы", - заявил он.


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