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Американских солдат предупредили о возможном нападении 20.01 07:33   MIGnews.com

Германия: "прямая и непосредственная угроза" солдатам США

США получили сведения о планируемом нападении на своих военнослужащих, размещенных на территории Германии.

6-я бригада военной разведки США получила предупреждение о "возможной атаке на американских военнослужащих, находящихся в немецких городах Графенворе или в Дюльмене, точное место, дата и время которой неизвестны". Об этом сообщает Newsweek.

"Источник информации заявил, что нападение будет совершено неназванным иорданским экстремистом, в настоящее время находящимся в Германии недалеко от неназванной военной базы и недавно призывавшим к убийствам американских солдат в Германии", ​​- прокомментировали ситуацию в Пентагоне.

Руководство контингента армии США в Европе подтвердило факт того, что "потенциальная угроза была выявлена ​​и расследована вчера вечером".

"Были проведены консультации с официальными лицами Германии и США, никакой непосредственной угрозы обнаружено не было", - говорится в заявлении официального представителя.


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