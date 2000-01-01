Германия: "прямая и непосредственная угроза" солдатам США
США получили сведения о планируемом нападении на своих военнослужащих, размещенных на территории Германии.
6-я бригада военной разведки США получила предупреждение о "возможной атаке на американских военнослужащих, находящихся в немецких городах Графенворе или в Дюльмене, точное место, дата и время которой неизвестны". Об этом сообщает Newsweek.
"Источник информации заявил, что нападение будет совершено неназванным иорданским экстремистом, в настоящее время находящимся в Германии недалеко от неназванной военной базы и недавно призывавшим к убийствам американских солдат в Германии", - прокомментировали ситуацию в Пентагоне.
Руководство контингента армии США в Европе подтвердило факт того, что "потенциальная угроза была выявлена и расследована вчера вечером".
"Были проведены консультации с официальными лицами Германии и США, никакой непосредственной угрозы обнаружено не было", - говорится в заявлении официального представителя.