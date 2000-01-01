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Сирия: система ПВО отбила атаку на российскую базу Хмеймим | Фото20.01 07:30   MIGnews.com

Сирия: система ПВО отбила атаку на российскую базу Хмеймим

Вечером, 19 января, российская база ВВС "Хмеймим" в Сирии подверглась атаке.

В связи с этим были активированы системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс".

Три малогабаритных беспилотника были уничтожены. Уточняется, что они приближались с северо-восточного направления.

"Штатными зенитными ракетным средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", – пояснили в Министерстве обороны России.


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