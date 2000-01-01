Сирия: система ПВО отбила атаку на российскую базу Хмеймим
Вечером, 19 января, российская база ВВС "Хмеймим" в Сирии подверглась атаке.
В связи с этим были активированы системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс".
Три малогабаритных беспилотника были уничтожены. Уточняется, что они приближались с северо-восточного направления.
"Штатными зенитными ракетным средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", – пояснили в Министерстве обороны России.