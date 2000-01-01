20.01 06:26 MIGnews.com

Две девушки сбросились с крыши торгового центра в Иерусалиме

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По сообщениям в израильских СМИ две 20-летних девушки погибли после падения с высоты в Иерусалиме.Тела двух девушек,без признаков жизни, были обнаружены в районе коммерческого центра Сапир на улице Бейт Ха Шарон.По предварительной оценке, обе спрыгнули с четвертого этажа молла.Неподалеку находится центр оказания помощи душевнобольным.Свидетелями инцидента оказались два студента йешивы. Они слышали крики и затем звук удара о землю. Студентов допрашивает полиция.